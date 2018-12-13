Российский самолет совершит наблюдательный полет над территорией Чехии

Летчики стартуют с аэродрома "Пардубице".

Российский самолет совершит наблюдательный полет над Чехией. Об этом сообщает издание "Красная звезда".

Полет пройдет в рамках соглашения по открытому небу с 20 по 24 мая 2019 года. Летчики стартуют с аэродрома "Пардубице". Максимальная дальность полета - 800 километров.

Отмечается, что полет А-30Б пройдет по "согласованному с наблюдаемой стороной маршруту", а специалисты из Чехии на его борту будут наблюдать за применением приборов и соблюдением пунктов договора. В это же время Турция проведет наблюдательный полет над Россией. Самолет CASA CN-235 взлетит с аэродрома "Кубинка".

Ранее сообщалось, что руководителей российской подлодки оштрафовали на 17 миллионов за аварию с гражданским судном.

Видео: FILINVIDEO✈Aero / Youtube.