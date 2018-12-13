  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Руководителей российской подлодки оштрафовали на 17 миллионов за аварию с гражданским судном
Сегодня, 15:32
1025
RipeHarvest

Руководителей российской подлодки оштрафовали на 17 миллионов за аварию с гражданским судном

0 0

Служащие не стали отрицать вину и согласились оплатить неустойку судебным приставам.

Руководителей российской подводной лодки оштрафовали на 17 миллионов за аварию с гражданским судном. Об этом сообщает Коммерсант.

Судебный иск был направлен против бывшего командира дивизиона подводных лодок первого ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки "Краснодар", капитана второго ранга Дениса Сопина. Служащие не стали отрицать вину и согласились оплатить неустойку судебным приставам. Тогда подводная лодка "Краснодар" вернулась из плаванья с поломанными радарами, антеннами, перескопом и так далее. Ущерб, нанесенный при столкновении, оценили почти в 33 100 млн. рублей.

По данным дела, подводная лодка "Краснодар" в Прибалтике врезалась в польское судно во время учений в апреле 2016 года. Тогда в информации значилось, что аварийная ситуация произошла с польским кораблем. Однако Минобороны Польши опровергло данную информацию.

Фото: www.1zoom.me

 

Теги: капитан второго ранга денис сопин, капитан первого ранга игорь мартемьянов, минобороны польши, подводная лодка краснодар
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 16:07

 чет я не врубаюсь  если дверь в квадрат морской закрыто что там делало корыто гнуло лодкам перископы странно это видно судно мариэта иль марьятта хрен им в сумку а не денег

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 16:05

Одни что-то утверждают, другие опровергают. По телевизору вообще тишина. А где правда-то?

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии