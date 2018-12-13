Руководителей российской подлодки оштрафовали на 17 миллионов за аварию с гражданским судном

Служащие не стали отрицать вину и согласились оплатить неустойку судебным приставам.

Руководителей российской подводной лодки оштрафовали на 17 миллионов за аварию с гражданским судном. Об этом сообщает Коммерсант.

Судебный иск был направлен против бывшего командира дивизиона подводных лодок первого ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки "Краснодар", капитана второго ранга Дениса Сопина. Служащие не стали отрицать вину и согласились оплатить неустойку судебным приставам. Тогда подводная лодка "Краснодар" вернулась из плаванья с поломанными радарами, антеннами, перескопом и так далее. Ущерб, нанесенный при столкновении, оценили почти в 33 100 млн. рублей.

По данным дела, подводная лодка "Краснодар" в Прибалтике врезалась в польское судно во время учений в апреле 2016 года. Тогда в информации значилось, что аварийная ситуация произошла с польским кораблем. Однако Минобороны Польши опровергло данную информацию.

Фото: www.1zoom.me