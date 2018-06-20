Над Петербургом несколько часов летал самолет шведских военных

Иностранное воздушное судно в течение четырех часов проводило наблюдательный полет.

Шведский разведывательный самолет несколько часов кружил над Петербургом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые данные западных авиадиспетчерских служб.

Как стало известно, самолет шведских Королевских ВВС Saab-340 был замечен на территории Северной столицы 3 апреля. Воздушное судно в течение четырех часов проводило наблюдательный полет, за время которого пролетел над западными районами Ленобласти вблизи с Эстонией, Санкт-Петербургом и Карельским перешейком, вблизи финско-российской границы.

Визит иностранного самолета на территории РФ осуществлялся в рамках Договора по открытому небу. С 1 по 5 апреля российский самолет наблюдения Ту-214ОН. также осуществит полеты над территорией Испании.

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Фото: ТАСС