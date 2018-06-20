"Зенит" открыл новый манеж на улице Верности

Площадка прошла модернизацию с использованием самых передовых технологий.

В четверг, 4 апреля, на улице Верности футбольный клуб "Зенит" провел торжественную церемонию открытия нового манежа. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

В клубе рассказали, что площадка прошла модернизацию с использованием самых передовых технологий. В частности в работах были использованы светопропускаемая оболочка, новая светодиодная технология с освещенностью до 500 люкс, новые машины воздухообмена в конструкции.

В церемонии приняли участие президент-генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов и президент федерации футбола города Анатолий Турчак.

Открытие нового манежа — важное событие для нашей футбольной школы. Отмечу, что Академия "Зенита" обладает единственным в Северо-Западном федеральном округе манежем с полноразмерным полем. В нашем климате это очень важно: даже в зимний период в Академии можно проводить полноценный тренировочный цикл и международные юношеские турниры самого высокого уровня.

– рассказал Медведев

В "Зените" также сообщили, что в рамках концессионного соглашения с городом в Петербурге будет построен еще один манеж.

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Фото: ФК "Зенит"