Петербургские скалолазы начинают борьбу за проход на Олимпиаду-2020

В Швейцарии спортсмены будут зарабатывать очки для прохода на Олимпийские игры.

Петербургские спортсмены-скалолазы начинают борьбу за проход на Олимпийские игры. Олимпиада по данному виду спорта состоится впервые в 2020 году. Местом проведения выбрана Швейцария.

Честь представлять город отдана Анне Заикиной и Вадиму Тимонову. Уже 5 и 6 апреля участники выступят на первом этапе Кубка мира - 2019. Очки в соревновании позволят определить тех, кто прошел на Олимпиаду-2020

Спортсмены покажут свои навыки в трех категориях: "боулдеринг", трудность и ловкость.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зырянов защитил воспитанника "Зенита" Панова в его любви к "Спартаку".

Видео: YouTube