Легкоатлетка Тимановская заявила об опасениях за свою безопасность

Она уверена, что на родите ее посадят в тюрьму или отправят в психиатрическую больницу.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская опасается за свою безопасность, даже находясь в Польше со своей семьей. Об этом она сообщила в интервью японскому телевизионному каналу NHK

По ее словам, вынужденный отъезд был вызван с опасениями, что после возвращения на родину ее ожидает "выбор между тюрьмой и психиатрической больницей".

Я постоянно должна находиться в сопровождении охраны. У меня нет уверенности, что я могу безопасно выйти на улицу. Кристина Тимановская, белорусская спортсменка

Кроме того, она заявила о желании принять участие в польском марафоне, приуроченном к годовщине президентских выборов в Белоруссии. Данное мероприятие пройдет в поддержку работников СМИ, спортсменов, политических заключенных и других представителей РБ.

Напомним, 1 августа "Белорусский фонд спортивной солидарности" заявил, что Тимановскую насильно пытаются вывезти из Токио, где проходила Олимпиада-2020, в Минск. По версии фонда, причина депортации заключается в критике легкоатлетки белорусских чиновников. Легкоатлетка заявила, что без ее ведома тренерский штаб белорусской сборной команды включил ее в состав эстафеты 4x400 метров, хотя она бегает только на короткие дистанции. В Национальном олимпийском комитете заявили, что сняли спортсменку "в связи с эмоционально-психологическим состоянием". Позже Тимановская отправилась в Польшу, чтобы продолжить свою спортивную карьеру.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о том, что лишение тренеров аккредитации не означает закрытия дела Кристины Тимановской.

Видео: NHK

