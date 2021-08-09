На Украине объяснили, почему россиянка Аверина проиграла в финале Олимпиады

Украинская судья считает, что спортсменке из Израиля удалось выполнить "более сложные повороты", чем ее сопернице из РФ.

Украинская судья международной категории по художественной гимнастике Лидия Виноградная объяснила, почему гимнастка из Израиля Линой Ашрам победила россиянку Дину Аверину в личном многоборье на Олимпиаде-2020. Видео с ее комментарием опубликовано на странице в социальной сети Facebook бронзового призера Игр-2016 Анны Ризатдиновой.

По словам Виноградной, причина победы Израиля в данных соревнованиях в том, что Ашрам удалось выполнить "более сложные повороты", чем ее сопернице из РФ.

Преимущество Линой Ашрам в этом по протоколам было огромным перед российскими гимнастками, и они не смогли победить эту разницу даже за счет более чистого исполнения, в том числе и ошибки Линой с лентой, и более сложной работы с предметом. А эта разница произошла именно в том, что Линой сделала другие, более сложные повороты. Лидия Виноградная, судья из Украины

Напомним, соревнования в личном многоборье в рамках Олимпиады-2020 состоялись 7 августа. Россиянка Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье. Победительницей соревнования признана Линой Ашрам из Израиля. Девушка уронила во время упражнения ленту. Данная ошибка в спорте считается тяжелой, за которую обычно снимается много баллов. Это вызвало бурную реакцию со стороны РФ. В частности, официальный представитель МИР России Мария Захарова заявила, что судьи на индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике пошли на подлог, а олимпийская чемпионка Алина Кабаева заявила, что судьи искали возможность "лишить Россию золотой медали".

Ранее белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская опасается за свою безопасность, даже находясь в Польше со своей семьей.

Видео: Facebook/Anna Rizatdinova