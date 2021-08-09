На Украине объяснили, почему россиянка Аверина проиграла в финале Олимпиады

Украинская судья международной категории по художественной гимнастике Лидия Виноградная объяснила, почему гимнастка из Израиля Линой Ашрам победила россиянку Дину Аверину в личном многоборье на Олимпиаде-2020. Видео с ее комментарием опубликовано на странице в социальной сети Facebook бронзового призера Игр-2016 Анны Ризатдиновой.
По словам Виноградной, причина победы Израиля в данных соревнованиях в том, что Ашрам удалось выполнить "более сложные повороты", чем ее сопернице из РФ.
Преимущество Линой Ашрам в этом по протоколам было огромным перед российскими гимнастками, и они не смогли победить эту разницу даже за счет более чистого исполнения, в том числе и ошибки Линой с лентой, и более сложной работы с предметом. А эта разница произошла именно в том, что Линой сделала другие, более сложные повороты.
Лидия Виноградная, судья из Украины
Напомним, соревнования в личном многоборье в рамках Олимпиады-2020 состоялись 7 августа. Россиянка Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье. Победительницей соревнования признана Линой Ашрам из Израиля. Девушка уронила во время упражнения ленту. Данная ошибка в спорте считается тяжелой, за которую обычно снимается много баллов. Это вызвало бурную реакцию со стороны РФ. В частности, официальный представитель МИР России Мария Захарова заявила, что судьи на индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике пошли на подлог, а олимпийская чемпионка Алина Кабаева заявила, что судьи искали возможность "лишить Россию золотой медали".
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Видео: Facebook/Anna Rizatdinova
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