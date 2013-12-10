Захарова: судьи на соревнованиях по художественной гимнастике пошли на подлог

В МИД РФ оценили второе место Дины Авериной на Олимпиаде в Токио.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что судьи на индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике пошли на подлог. Это произошло на глаза у всего мира. Такое заявление чиновница опубликовала в cобственном Telegram-аккаунте. В МИД РФ напомнили, что затеявшие русофобскую войну не могли допустить победу российских спортсменок на Олимпиаде в Токио.

Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что 7 августа россиянка Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье. Победительницей соревнования признана Линой Ашрам из Израиля. Девушка уронила во время упражнения ленту. Данная ошибка в спорте считается тяжелой, за которую обычно снимается много баллов.

Россиянки остались без золота ОИ в художественной гимнастике впервые за 25 лет.

Фото: МИД России