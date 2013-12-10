Захарова: судьи на соревнованиях по художественной гимнастике пошли на подлог

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что судьи на индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике пошли на подлог. Это произошло на глаза у всего мира. Такое заявление чиновница опубликовала в cобственном Telegram-аккаунте. В МИД РФ напомнили, что затеявшие русофобскую войну не могли допустить победу российских спортсменок на Олимпиаде в Токио.
Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Напомним, что 7 августа россиянка Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье. Победительницей соревнования признана Линой Ашрам из Израиля. Девушка уронила во время упражнения ленту. Данная ошибка в спорте считается тяжелой, за которую обычно снимается много баллов.
Россиянки остались без золота ОИ в художественной гимнастике впервые за 25 лет.
Фото: МИД России
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