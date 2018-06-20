Зырянов защитил воспитанника "Зенита" Панова в его любви к "Спартаку"

Константин Зырянов объяснил, что воспитанник "Зенита" свободен в выборе той команды, которую хочет поддерживать.

Бывший полузащитник петербургской футбольной команды Константин Зырянов рассказал о том что бывший воспитанник школы "Зенита" в Петербурге Александр Панов мог бояться ходить по Северной столице в форме "Спартака", поэтому и уехал в Москву. Об этом спортсмен заявил в рамках интервью на YouTube-канале.

Отметим, что сейчас многие фанаты футбола заявляют, что Панов "переобулся" и даже предал родную команду, которая как известно, находится не в лучших отношениях со "Спартаком".

Панов же не говорит, что ненавидит "Зенит". Он просто говорит, что болельщик "Спартака". Может быть заразился в сборной от спартаковцев этой болезнью. Мы же не знаем. комментирует ситуацию Зырянов

Также футболист отметил, что считает ситуацию абсолютно нормальной. Спикер добавил, что если бы Панов позволил себе ходить в форме "Спартака" или в их символике в Северной столице, то результат мог бы оказаться для него плачевным. А в столице подобной проблемы возникнуть не должно.

Я бы не понимал такого подхода, если бы он жил в Санкт-Петербурге, ходил бы во всем красном и болел за "Спартак", а так он уехал в Москву. Может быть, ему там страшно ходить в зенитовской экипировке. Вы же не знаете. объяснил экс-игрок "сине-бело-голубых"

Фото: YouTube