Медведев рассказал о причинах ухода с поста председателям правления "Зенита"

Бывший председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал о причинах ухода со своего поста. Его слова приводит "Фонтанка".
Напомним, в конце августа стало известно, что новым председателем правления сине-бело-голубых стал бывший футболист команды Константин Зырянов. Медведев остался в "Зените" на должности советника нового председателя правления. По его словам, клубу потребовалась встряска после упущенного чемпионства в прошлом сезоне и неудачного старта нового сезона.
В спортивной системе "Газпрома" есть простой принцип: побеждают игроки и тренеры, а проигрывает руководство.
Александр Медведев, экс-председатель правления "Зенита"
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" набрал 12 очков в семи турах и занимает пятое место в турнирной таблице.
