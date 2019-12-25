Медведев рассказал о причинах ухода с поста председателям правления "Зенита"

На его должность пришел экс-футболист команды Зырянов.

Бывший председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал о причинах ухода со своего поста. Его слова приводит "Фонтанка".

Напомним, в конце августа стало известно, что новым председателем правления сине-бело-голубых стал бывший футболист команды Константин Зырянов. Медведев остался в "Зените" на должности советника нового председателя правления. По его словам, клубу потребовалась встряска после упущенного чемпионства в прошлом сезоне и неудачного старта нового сезона.

В спортивной системе "Газпрома" есть простой принцип: побеждают игроки и тренеры, а проигрывает руководство. Александр Медведев, экс-председатель правления "Зенита"

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" набрал 12 очков в семи турах и занимает пятое место в турнирной таблице.

Фото: fc-zenit.ru