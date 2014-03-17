  1. Главная
Игрок "Спартака" Литвинов ответил на слухи о переходе в "Зенит"
Сегодня, 8:45
Ранее футболист заявлял, что не перейдет к сине-бело-голубым.

Защитник "Спартака" Руслан Литвинов ответил на слухи о переходе в "Зенит". Его слова приводит "РБ Спорт".

Летом в СМИ появилась информация, что 24-летний игрок попал в сферу интересов сине-бело-голубых. До этого Литвинов заявлял, что не перейдет из "Спартака" в "Зенит". По словам футболиста, за это время его позиция не изменилась.

Это же слухи. Вы сами об этом пишете, не я же. Не знаю, откуда это появляется.

Руслан Литвинов, защитник "Спартака"

Руслан Литвинов играет в "Спартаке" с 2021 года. В составе красно-белых защитник завоевывал Кубок России. В нынешнем сезоне футболист провел за клуб девять матчей во всех турнирах и забил один гол.

