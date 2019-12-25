Иностранцы пролетят по маршруту с 10 по 14 февраля.

США и Украина выполнят наблюдательный полет над Россией. Проект реализуется в рамках Договора по открытому небу. С 10 по 14 февраля иностранцы будут летать над территорией РФ. Об этом заявил глава центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков в интервью изданию "Красная звезда".

Полет будет осуществлен на румынском самолете Ан-30 с аэродрома Кубинка. Экипаж будет выполнять маршрут, заранее оговоренный с чиновниками из России. В Минобороны проконтролируют строгое соблюдение согласованных параметров движения. Российские специалисты будут также находиться на борту самолета для наблюдения. Они также проверят аппаратуру, которой будут пользоваться иностранцы. Техника должна соответствовать той, что прописана в Договоре.

Напомним, что Договор по открытому небу подписан в 1992 году. Он стал доказательством доверия в Европе после завершения холодной войны. Страны-участники могут открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Пулково в тестовом режиме запустят "открытое небо" с января 2020 года.

Видео: YouTube/Filinvideo Spotter