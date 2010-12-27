Тестовый режим открытого неба могут ввести в Пулково с 1 января

В Пулково введут режим "открытого неба" с 1 января 2020 года. Это значит, что зарубежные авиакомпании смогут садиться в петербургском аэропорту не из "домашнего" региона, сообщило "ТАСС". Нововведение будет действовать пока что в тестовом режиме.

Седьмая степень свободы будет распространяться на 30 стран, среди которых - Бельгия, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Сербия, Финляндия, Эстония и другие. Список государств был составлен с учетом потенциального рынка въездного туризма и нанесения потенциальными конкурентами ущерба российским компаниям.

Ранее Александр Беглов рассказал, зачем Петербургу нужно "открытое небо".

Фото: Piter.TV