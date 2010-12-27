Небо Петербурга откроют для привлечения богатых иностранцев

Александр Беглов рассказал, зачем Петербургу нужно "открытое небо".

В Смольном рассказали, почему аэропорт "Пулково" надеется получить от Минтранса разрешение на седьмую степень открытого неба. Благодаря этому в Петербург начнут прилетать больше туристов. За счет увеличения пассажиропотока бюджет города сможет получить дополнительные ресурсы.

Напомним, что на данный момент внутренний туризм дает Петербургу больше доходов, чем иностранный. Для того, чтобы путешественники со всего мира заинтересовались направлением, необходимо разрешить зарубежным компаниям осуществлять перелеты через "Пулково". Уже три известных компании-лоукоста готовы начать перевозки по направлениям из Петербурга. В заявленный перечень входят 33 маршрута следования.

При запуске седьмой степени открытого неба авиакомпании получат возможность совершать полеты без посадки в стране регистрации.

Ранее Piter.tv писал о том, что Максим Акимов поддержал идею о введении "открытого неба" в аэропорту "Пулково".

Фото: Piter.tv