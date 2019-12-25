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Корабли НАТО маневрируют у месторождения, обеспечивающего Крым газом
Сегодня, 10:55
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lesjasap

Корабли НАТО маневрируют у месторождения, обеспечивающего Крым газом

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Учения военного альянса проводятся в рамках Sea Breeze-2020.

Корабли НАТО маневрируют у месторождения, обеспечивающего Крым газом. С 20 июля в акватории Черного моря ведутся масштабные учения североатлантического альянса с участием кораблей ВМС Украины и союзников военного блока Sea Breeze-2020.

Два фрегата НАТО зафиксированы около  платформ у газоконденсатного месторождения Голицыно. Этот объект обеспечивает полуостров топливом. В Москве заявили, что присутствие боевых кораблей НАТО во внутренних водах страны не скажется на мероприятиях, которые были запланированы на 26 июля, когда отмечается День ВМФ РФ.

Капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин объяснил, что в рамках программы Sea Breeze-2020 НАТО отрабатывает сценарий, позволяющий противодействовать потенциальному противнику в виде России. Самым мощным кораблем на испытаниях стал ракетный эсминец "Портер".

Новейший российский штурмовой вертолет начал летные испытания.

Видео: YT / Serhio 1000

Теги: sea breeze, газ, крым, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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