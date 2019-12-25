Первый этап испытаний завершится к ноябрю текущего года.

Новейший российский штурмовой вертолет начал летные испытания. Об этом журналистам сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. По информации от ТАСС, транспортно-боевой борт Ми-8АМТШ-ВН приступил к летному тестированию.

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Индустриальный директор авиакластера Ростеха Анатолий Сердюков объяснил, что новая разработка создана с учетом боевого опыта вертолетов в современных конфликтах. Создатели продумали более мощные высотные двигатели, несущую систему, расширили состав вооружения и увеличили уровень защиты. По словам эксперта, первый этап испытания завершится в ноябре 2020 года. После этого к полетам будут подключены еще два вертолета.

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