В холдинге "Вертолеты России" рассказали о планах по созданию новых бортов.

Улан-Удэнский авиазавод хочет запустить в производство новые вертолеты. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу холдинга "Вертолеты России".

Среди важнейших проектов, реализуемых У-УАЗ - вертолеты Ми-171А2, новейшая модификация знаменитого Ми-8АМТШ, постановка на производство легкого вертолета Ка-226 пресс-служба "Вертолетов России"

В компании заявили, что авиазавод также разрабатывает проекты гражданского вертолета среднего класса для оффшорного варианта Ми-171А3, а также принципиально новый легкий вертолет VRT500. Специалисты работают в тесном сотрудничестве с Восточно-Сибирским университетом технологий и управления. Сейчас завод производит набор молодых сотрудников на специальности инженеров. В общей сложности требуется около 200 инженерно-технических специалистов и 300 рабочих.

Российские военные вертолеты появились на границе Армении и Турции.

Видео: YT / Женя Вертолет