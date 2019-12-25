В ЮВО проводятся запланированные учения.

Российские военные вертолеты появились на границе Армении и Турции. Ролик опубликовал Telegram-канал "Военный обозреватель". Авторы поста рассказали, что вертолеты 102-й базы Вооруженных сил России замечены в Гюмри.

Журналисты Telegram-канала Sputnik Армения отметили, что на территории азербайджанско-армянской границы патрулирование российской боевой авиацией не ведется. В Южном военном округе ВС России отметили, что на участке проходят запланированные испытания.

Напомним, что плановые тренировки проводятся во всех частях Южного военного округа. В список включены объекты в Абхазии, Южной Осетии, а также Армении. Тесты не связаны с недавним накалом обстановки между Азербайджаном и Арменией.

В Баку заявили об уничтожении еще одной огневой точки ВС Армении.