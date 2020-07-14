В Ереване рассказали о полетах Су-30СМ ВВС Армении. Об этом в интервью для "РИА Новостей" заявила пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян. Чиновница отметила, что полеты боевой авиации страны никак не связаны с недавним вооруженным инцидентом на границе с Азербайджаном.
СУ-30СМ заняты ежедневной боевой подготовкой, и это никак не связано с эскалацией на границе с Азербайджаном
Шушан Степанян, пресс-секретарь Минобороны Армении
Напомним, что ранее в СМИ стала распространяться информация о том, что на фоне обострения обстановки на границе Армении и Азербайджана, ереван поднял в небо самолеты ВВС. Столкновение сторон началось в воскресенье 12 июля. Тогда власти Азербайджана обвинили Армению в обстреле территории Товузского района.
Гутерреш призвал прекратить огонь на границе Армении и Азербайджана.
Видео: Минобороны России
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