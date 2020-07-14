Армения не поднимала в небо боевые самолеты из-за обострения обстановки с Азербайджаном.

В Ереване рассказали о полетах Су-30СМ ВВС Армении. Об этом в интервью для "РИА Новостей" заявила пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян. Чиновница отметила, что полеты боевой авиации страны никак не связаны с недавним вооруженным инцидентом на границе с Азербайджаном.

СУ-30СМ заняты ежедневной боевой подготовкой, и это никак не связано с эскалацией на границе с Азербайджаном Шушан Степанян, пресс-секретарь Минобороны Армении

Напомним, что ранее в СМИ стала распространяться информация о том, что на фоне обострения обстановки на границе Армении и Азербайджана, ереван поднял в небо самолеты ВВС. Столкновение сторон началось в воскресенье 12 июля. Тогда власти Азербайджана обвинили Армению в обстреле территории Товузского района.

Гутерреш призвал прекратить огонь на границе Армении и Азербайджана.

Видео: Минобороны России