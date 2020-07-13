В Минобороны Армении опровергли заявление о стрельбе по населенному пункту.

Азербайджан обвинил Армению в обстреле мирного села из 120-мм минометов. Об этом сообщили представители министерства обороны страны. В Ведомстве рассказали, что военнослужащие открыли огонь по территории Аглама Товузского района.

Глава Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла информацию коллег из Азербайджана. Чиновница отметила, что местные вооруженные силы обстреляли инженерную инфраструктуру, а также технические средства Азербайджана. Глава ведомства заявила, что армия не вела обстрел по населенному пункту. По словам Степанян, потерь среди армянской стороны не зафиксировано.

Напомним, что Армения и Азербайджан находятся в состоянии войны с 1992 года. Стороны конфликтуют из-за провозглашения Нагорно-Карабахской Республики. В ней преимущественно живут этнические армяне. Они заявили о своей независимости от Азербайджана в 1991 году.

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Видео: Telegram/ Военный Обозреватель