За последние сутки украинские силовики стреляли из стрелкового оружия и гранатометов.

В ДНР заявили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили в представительстве самопровозглашенной народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел шёл в течение 30 минут. Украинская сторона выпустила 33 единицы боеприпасов. Силовики обстреляли Донецк (поселок шахты "Трудовская), Александровку и Горловку (поселок шахты "6/7", поселок шахты имени Гагарина). В результате вооруженного нападения пострадал 47-летний мужчина, повреждены шесть жилых домов и линия электропередач.

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Видео: Youtube/Пресс-служба УНМ ДНР