Денежные компенсации медикам не будут облагаться налогом.

Президент России Владимир Путин распорядился продлить до конца года выплаты медикам за борьбу с COVID-19. Об этом он сообщил на встрече с медицинскими работниками.

Российские власти решили, что работу медиков можно считать особыми условиями труда, который не будет облагаться налогом на доходы физических лиц. Путин указал, что в пандемию в больницах работали более 15 тыс. студентов, аспирантов и ординаторов. По словам президента, они прошли проверку на верность будущей профессии. Правительство должно создать механизмы поощрения таких работников. Также Владимир Путин распорядился решить вопрос с выплатой отпускных, так как многие врачи переносят свой летний отдых.

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Видео: kremlin.ru