Немецкий лидер отметила, что Евросоюз всегда сконцентрирован на конкретных поводах.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель решила дождаться итогов разбирательства по убийству Хангошвили. Об этом она заявила на пресс-конференции в Берлине.

В качестве таких "конкретных" поводов канцлер ФРГ назвала конфликт на Украине. Вторым примером стало заключение генпрокурора в связи с кибератаками на бундестаг. И наконец, третьим поводом было озвучено выдвижение обвинения. Меркель подчеркнула, что Берлин вправе оставить реакцию за собой.

Напомним, что в 2019 году Германия объявила о высылке двух дипломатов РФ в Берлине. Это решение они приняли в связи с убийством 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

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Видео: Youtube/phoenix