Срок оформления соцподдержки в Адмиралтейском районе сократили до 8 дней

Опыт уже тиражирован в шести районах Петербурга.

На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства обсуждались итоги реализации программы "Эффективный регион", которая внедряется в Петербурге с 2021 года. За это время инициировано 725 проектов, из них более 600 завершены, еще 120 находятся в стадии реализации.

По итогам прошлого года город занял третье место в рейтинге госкорпорации "Росатом" среди регионов-участников. Глава города подчеркнул, что Петербург стремится быть передовым во всем, и поставил задачу добиться первого места.

Лидером среди районных администраций по исполнению программы в 2025 году стал Адмиралтейский район, который в ноябре получил статус федерального образца по методологии "Росатома". Здесь реализованы 11 проектов, еще два продолжаются.

Особых успехов удалось достичь в социальной сфере. Благодаря внедрению робота-помощника на телефонной линии срок назначения мер социальной поддержки сократился с 30 до 8 дней. Этот опыт цифровизации уже распространен в шести районах города.

Губернатор поблагодарил администрацию района за работу с участниками специальной военной операции и их семьями. Реализация проекта позволила вывести на новый уровень Службу сопровождения семей бойцов, а также снизить временные и ресурсные затраты при оказании помощи ветеранам и их близким. Также был отмечен проект в сфере здравоохранения, который сократил количество личных визитов при оформлении инвалидности. Эта методика уже заинтересовала другие регионы.

Ранее мы рассказывали о том, что бывший сотрудник петербургской организации получил долг по зарплате в 540 тыс. рублей.

