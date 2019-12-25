Бывший сотрудник петербургской организации получил долг по зарплате в 540 тыс. рублей
Сегодня, 15:48
Бывший сотрудник петербургской организации получил долг по зарплате в 540 тыс. рублей

Глава общества с ограниченной ответственностью при увольнении не выплатил заработную плату и другие средства, положенные по закону.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку соблюдения трудового законодательства. Глава общества с ограниченной ответственностью при увольнении сотрудника не выплатил ему заработную плату и другие средства, положенные по закону, рассказали 26 марта в надзорном ведомстве. 

Прокурор внес представление в адрес генерального директора организации, во исполнение требований которого были приняты меры к погашению долга. Так, работнику выплатили свыше 540 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: благодаря прокуратуре петербургская компания погасила долг по зарплате в 1 млн рублей. Кроме того, была выплачена компенсация за задержку в 88 тыс. рублей. Потерпевшим оказался бренд-менеджер, работавший в ООО. 

Фото: Piter.TV 

