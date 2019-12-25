Бывший сотрудник петербургской организации получил долг по зарплате в 540 тыс. рублей

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку соблюдения трудового законодательства. Глава общества с ограниченной ответственностью при увольнении сотрудника не выплатил ему заработную плату и другие средства, положенные по закону, рассказали 26 марта в надзорном ведомстве.

Прокурор внес представление в адрес генерального директора организации, во исполнение требований которого были приняты меры к погашению долга. Так, работнику выплатили свыше 540 тыс. рублей.

Кроме того, была выплачена компенсация за задержку в 88 тыс. рублей. Потерпевшим оказался бренд-менеджер, работавший в ООО.

