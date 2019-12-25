Гутерреш призвал прекратить огонь на границе Армении и Азербайджана

В ООН рассказали о позиции генсека по вооруженному конфликту между сторонами.

Антониу Гутерреш призвал прекратить огонь на армяно-азербайджанской границе. О позиции генерального секретаря ООН рассказал официальный представитель организации Стефан Дюжаррик.

Генсек ООН просит все вовлеченные стороны сделать незамедлительные шаги по деэскалации ситуации Стефан Дюжаррик, официальный представитель ООН

В ООН призывают Азербайджан и Армению отказаться от "провокационной риторики". По словам Дюжаррика, Антониу Гутерреш обеспокоен информацией о вооруженных конфликтах на границе двух государств, в которых применяется тяжелое оружие. Генсек ООН заявил о полной поддержке по урегулированию опасной ситуации и поиску мирного решения нагорно-карабахского вопроса.

Посол Азербайджана в России допустил масштабную войну с Арменией.