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Гутерреш призвал прекратить огонь на границе Армении и Азербайджана
Сегодня, 9:16
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lesjasap

Гутерреш призвал прекратить огонь на границе Армении и Азербайджана

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В ООН рассказали о позиции генсека по вооруженному конфликту между сторонами.

Антониу Гутерреш призвал прекратить огонь на армяно-азербайджанской границе. О позиции генерального секретаря ООН рассказал официальный представитель организации Стефан Дюжаррик. 

Генсек ООН просит все вовлеченные стороны сделать незамедлительные шаги по деэскалации ситуации

Стефан Дюжаррик, официальный представитель ООН

В ООН призывают Азербайджан и Армению отказаться от "провокационной риторики". По словам Дюжаррика, Антониу Гутерреш обеспокоен информацией о вооруженных конфликтах на границе двух государств, в которых применяется тяжелое оружие. Генсек ООН заявил о полной поддержке по урегулированию опасной ситуации и поиску мирного решения нагорно-карабахского вопроса.

Посол Азербайджана в России допустил масштабную войну с Арменией.

Теги: азербайджан, антониу гутерреш, армения, оон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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