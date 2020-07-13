дипломат призвал решить конфликт согласно международному праву.

Посол Азербайджана в России допустил масштабную войну с Арменией. Об этом Полад Бюльбюль оглы рассказал в интервью для радиостанции "Говорит Москва". Дипломат прокомментировал боевые действия на границе двух стран.

По словам эксперта, Азербайджан "никогда не смирится с потерей 20 процентов своей территории". Бюльбюль оглы объяснил, что в связи с этим вооруженные конфликты на границе с Арменией неизбежны.

Развитая инфраструктурно, вооруженная страна будет позволять оккупировать бесконечное количество времени свою территорию? Это же невозможно...Пора решить этот конфликт на основе международного права, а международное право полностью на азербайджанской стороне Полад Бюльбюль оглы, посол Азербайджана в России

Дипломат напомнил, что большие страны пытаются заморозить конфликт между Арменией и Азербайджаном. Однако по мнению посла, переговоры не дают эффективного результата. Полад Бюльбюль оглы считает, что конфликты в один день приведут к масштабной войне для всего региона.

В Азербайджане заявили об ударе по опорному пункту армянских военных.

Видео: YouTube / Arshak Zakaryan