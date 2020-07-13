В Азербайджане заявили об ударе по опорному пункту армянских военных

Напряженная ситуация на границе между странами возникла с вечера 12 июля.

В Азербайджане заявили об ударе по опорному пункту армянских военны. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали в пресс-службе Минобороны страны. Чиновники отметили, что вооруженные силы нанесли точечный удар по позициям армянской армии. Ранее в оборонном ведомстве заявили, что Армения 12 июля начала обстрел населенного пункта.

В Минобороны Армении подтвердили, что Азербайджан возобновил артиллерийский обстрел армянских позиций. Глава МО Армении предписал военнослужащим вести себя на границе как можно сдержаннее.

Напомним, что столкновение сторон началось 12 июля на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении. В Баку заявили, что из-за нападения Армении погибло трое военнослужащих Азербайджана. В Армении отметили, что военные противника предприняли попытку захватить армянский опорный пункт.

Азербайджан будет теснить российский газ в Европе.

Видео: Telegram/ Военный Обозреватель