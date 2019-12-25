Азербайджан будет теснить российский газ в Европе

Завешается строительство Южного газового коридора.

Азербайджан приготовился потеснить российский газ в Европе. Об этом журналистам ТАСС рассказал президент государства Ильхам Алиев. Политик отметил, что почти 15 лет Азербайджан считается надежным поставщиком топлива

В ближайшее время мы начнем поставлять в страны - члены Европейского союза природный газ Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Политик отметил, что поставки топлива будут производиться по Южному газовому коридору. Газопровод тянется на 3,5 тысячи км. Строительство данного объекта ранее инициировали власти Баку. Инженерная конструкция проходит через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию и южные регионы Италии. На данный момент ЮГК еще не введен в эксплуатацию.

Известно, что пропускная способность ЮГК составит 16 млрд кубометров газа ежегодно. Напомним, что мощность каждой из нитей "Северного потока" из РФ в Германию составляет по 55 млрд кубометров ежегодно.

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