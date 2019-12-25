В Баку заявили об уничтожении еще одной огневой точки ВС Армении

В товузском направлении ликвидирован ДОТ ВС Армении.

В Баку заявили об уничтожении новой огневой точки вооруженных сил Армении. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на официальный сайт Минобороны Азербайджана. Чиновники опубликовали кадры ликвидации объекта противника. Известно, что он находился в товузском направлении к границе.

Еще одна долговременная огневая точка (ДОТ) вооруженных сил Армении... уничтожена подразделениями азербайджанской армии полковник Вагиф Даргяхлы, глава пресс-службы Минобороны Армении

В Баку демонстранты ворвались в здание парламента.