В Баку демонстранты ворвались в здание парламента

Жители Азербайджана решили поддержать военнослужащих.

В столице Азербайджана демонстранты ворвались в здание парламента. Об этом говорится в Telegram-канале "Инфотека24". Очевидцы рассказали, что в Баку начался несанкционированный митинг в поддержку местной армии. Полиция смогла разогнать демонстрантов, которым удалось проникнуть в парламент. Для этого представителям закона пришлось использовать водометы.

Местные СМИ отметили, что люди совершали марш по центральным улицам Баку. При этом они скандировали политические лозунги "Слава армии", "Солдаты вперед" и " "Главнокомандующий, объяви мобилизацию". По предварительным оценкам журналистов, в шествии приняло участие около тысячи человек.

Азербайджан заявил об уничтожении ста армянских военных.

Видео: Telegram/ Инфотека24