В список жертв попали высокопоставленные чиновники.

Азербайджан заявил об уничтожении ста армянских военных. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на заместителя министра обороны страны Керима Велиева. Чиновник объяснил, что в ходе вооруженного конфликта, силы Баку ликвидировали около сотни военных из Еревана. В Азербайджане уверены, что сторона противника также понесла потери боевой техники. Удалось уничтожить опорный пункт ВС Армении.

По словам Керима Велиева, в настоящее время боевые действия на приграничной территории между Азербайджаном и Арменией продолжаются. Со стороны Еревана погибли несколько высокопоставленных чиновников. В список жертв попал генерал-майор Полад Хашимов.

Ереван заявил об ударе по селу Берд беспилотниками Азербайджана.