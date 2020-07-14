В МИнобороны продемонстрировал кадры атаки Азербайджана.

Ереван заявил об ударе по селу Берд беспилотниками Азербайджана. Об этом в аккаунте на Facebook заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. Чиновница объяснила, что гражданская инфраструктура населенного пункта в Тавушской области была атакована дронами со стороны Азербайджана.

Противник атаковал гражданскую инфраструктуру Берда ударным беспилотными летательными аппаратами. Пострадавших нет Шушан Степанян, пресс-секретарь Минобороны Армении

Напомним, что обострение обстановки между странами произошло 12 июля. Тогда стороны обвинили друг друга в обстреле на приграничной территории. Страны конфликтуют из-за непризнанного региона Нагорного Карабаха, в котором ситуация остается спокойной. На месте обстрелов в Товузском районе Азербайджана и Тавушской области Армении созданы боевые посты.

Азербайджан заявил об обстреле ВС Армении приграничных сел.

Видео: Facebook/ Shushan Stepanyan