Азербайджан заявил об обстреле ВС Армении приграничных сел

Жители сел Агдам и Алибейли Товузского района не пострадали.

Азербайджан заявил об обстреле вооруженными силами Армении приграничных сел. Об этом сообщили "РИА Новости". По данным чиновников, армия противника использовала крупнокалиберное оружие и артиллерию для обстрела приграничной территории Товузского района Азербайджана.

Утром 14-го июля подразделения армянских вооруженных сил подвергли обстрелу села Агдам и Алибейли Товузского района. Жители сел не пострадали Вагиф Даргяхлы, глава пресс-службы Минобороны Азербайджана

Напомним, что 12 июля на границе между Азербайджаном и Арменией произошел конфликт. По данным военных из Азербайджана, Армения обстреляла территорию Товузского района, граничащего с Грузией. Инцидент произошел в нескольких сотнях км от Нагорного Карабаха. Сейчас на месте обстрелов находятся боевые посты. Силы дислоцированы около села Мовсес.

Турция поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией.