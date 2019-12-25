Глава МИД Турции заявил, что "Азербайджан не одинок".

Турция поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на местные СМИ. Журналисты рассказали, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объявил, что Анкара выступает на стороне Азербайджана в вопросе конфликта на границе с Арменией.

То, что делает Армения, неприемлемо. Пусть она придет в себя. Мы будем поддерживать Азербайджан для сохранения его территориальной целостности. Азербайджан не одинок Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Напомним, что ранее посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы заявил, что между сторонами может начаться полномасштабная война. Он добавил, что Азербайджан не смирится с потерей 20 процентов территории.

В Азербайджане заявили об ударе по опорному пункту армянских военных.