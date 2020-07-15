В Баку заявили об уничтожении военного объекта ВС Армении

Азербайджан уничтожил опорный пункт ВС Армении.

В Баку заявили об уничтожении одного военного объекта вооруженных сил Армении. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей". На официальном сайте Минобороны Азербайджана появилось видео, подтверждающее слова военных. Они объяснили, что объект противника ликвидирован точечным ударом в товузском направлении к границе.

В ходе боевых действий в направлении Товузского района опорный пункт очередной роты вооруженных сил Армении был уничтожен точным огнем наших подразделений полковник Вагиф Даргяхлы, глава пресс-службы Минобороны Азербайджана

Напомним, что столкновение между граничащими странами началось с 12 июля. Стороны обвинили друг друга в обстреле территории. Конфликт продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха.

В Армении заявили, что силы ПВО сбили беспилотник Азербайджана.

Видео: Youtube/ Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi