Дрон использовался для управления огнем со стороны Азербайджана.

В Армении заявили, что силы ПВО сбили беспилотник Азербайджана. Об этом в аккаунте на Facebook написала пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян. Чиновница отметила, что дрон был замечен на территории армяно-азербайджанской границы. Этот аппарат использовался для управления огневой мощью.

Подразделения ПВО Армении поразили беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Азербайджана, являющийся системой управления огнем Шушан Степанян, пресс-секретарь Минобороны Армении

Напомним, что конфликт на приграничной территории между странами обострился 12 июля. Военные рассказали, что в сопредельных районах начался обстрел. В Азербайджане заявили о боевых столкновениях в Товузском районе, а Армении - о столкновениях в Тавушском районе.

Азербайджан заявил об уничтожении ста армянских военных.