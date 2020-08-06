Политик заметил, что не американцы прислали в республику задержанных граждан РФ.

Александр Лукашенко заявил, что его не нужно пугать США и НАТО в связи с задержанием граждан рФ под Минском. Об этом белорусский политик заявил во время заседания по вопросам обеспечения безопасности избирательной кампании. Спикер отметил, что подозреваемых не американцы или натовцы "сюда прислали".

Мы решим эту проблему. Никакой политизации быть не должно...Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что 29 июля правоохранительные органы Белоруссии задержали 33 гражданина РФ. Они подозреваются в организации серии терактов в республике. Оперативники полагают, что пойманные лица являются членами ЧВК "Вагнера".

Украина запросила у Белоруссии выдачи задержанных россиян.

Видео: YouTube / CTVBY