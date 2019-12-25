Украина запросила у Белоруссии выдачи задержанных россиян

Дмитрий Кулеба рассказал, что Минск еще не ответил украинским дипломатам.

Украина запросила у Белоруссии выдачи задержанных под Минском россиян. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал глава внешнеполитического ведомства страны Дмитрий Кулеба.

Наши правоохранительные органы уже вступили в диалог с белорусскими коллегами Мы сделали запрос о выдаче Украине Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Министр отметил, что на данный момент Киев не получил официального ответа от Минска по ситуации с задержанными гражданами РФ, которых подозревают в подготовке террористического акта в Белоруссии. Ранее Украина заявляла о том, что пойманные мужчины также могут иметь отношение к вооруженному конфликту на Донбассе.

Минск передал Киеву список россиян для проверки их участия в событиях на Донбассе.