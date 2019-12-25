Украина запросила у Белоруссии выдачи задержанных россиян

Украина запросила у Белоруссии выдачи задержанных под Минском россиян. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал глава внешнеполитического ведомства страны Дмитрий Кулеба.
Наши правоохранительные органы уже вступили в диалог с белорусскими коллегами Мы сделали запрос о выдаче Украине
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
Министр отметил, что на данный момент Киев не получил официального ответа от Минска по ситуации с задержанными гражданами РФ, которых подозревают в подготовке террористического акта в Белоруссии. Ранее Украина заявляла о том, что пойманные мужчины также могут иметь отношение к вооруженному конфликту на Донбассе.
Минск передал Киеву список россиян для проверки их участия в событиях на Донбассе.
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