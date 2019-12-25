Дмитрий Кулеба объяснил, что документы направятся в полицию "для изучения".

Минск передал Киеву список россиян для проверки их участия в событиях на Донбассе. Об этом во время брифинга рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По словам министра внешнеполитического ведомства, правительство уже получило от белорусских коллег перечень задержанных граждан РФ. Далее документы будут переданы правоохранительным органам для изучения.

Мы только вчера получили полный список граждан, которые были задержаны, и сразу передали его украинским компетентным органам для изучения Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Чиновник отметил, что Киев будет установит причастность задержанных россиян вк вооруженным действиям на востоке Украины. Чиновник полагает, что подозреваемые могли воевать на стороне отдельных районов в Донецкой и Луганской областей.

Киев: Россия не сможет "нормализовать оккупацию Крыма".