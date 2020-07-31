Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность новой встречи "нормандского формата".

В МИД Украины заявили, что заинтересованы в новой встрече "нормандской четверки". Об этом журналистам заявил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Чиновник подчеркнул, что в Киеве активно работают над этим вопросом.

Кулеба подчеркнули, что соблюдение режима прекращения огня на Донбассе согласно новым договоренностям позволит сторонам перейти к выполнению и других договоренностей, принятых во время нормандского формата общения.

Украина призвала ЕС не менять политику в отношении "агрессивной" России.

Видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine