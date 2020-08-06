Этой информацией политик поделился с Дмитрием Гордоном.

Александр Лукашенко рассказал об оппозиционных настроениях сына. Об этом со ссылкой на словам главы Белоруссии заявил в эфире телеканала "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон. Политик считает, что его 16-летний сын Николай придерживается альтернативному взгляду на власть.

Дмитрий Гордон объяснил, что Лукашенко согласился дать ему интервью, так как ребенок белорусского лидера смотрит практически все программы с его участием. Он призвал отца согласиться на эфир. В рамках общения с журналистом президент Белоруссии заявил, что не хотел бы видеть Николая в должности руководителя страны.

Украинский журналист напомнил, что сын Лукашенко, как и любой молодой человек, имеет собственное сформировавшееся мировоззрение.

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