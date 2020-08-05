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Медведев предупредил Белоруссию о печальных последствиях

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Власти Белоруссии выставили российско-белорусские отношения в качестве разменной монеты.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил Белоруссию о печальных последствиях. Его слова приводит агентство "РИА Новости".

Он отметил, что власти Белоруссии выставили российско-белорусские отношения в качестве разменной монеты во время избирательной компании.

А дальше хоть трава не расти или гори все синем пламенем.

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза РФ

Политик подчеркнул, что это печально и вызывает чувство обиды.

Ранее Лукашенко рассказал о страхе России потерять Белоруссию.

Видео: Послание Лукашенко к народу Белоруссии

Теги: белоруссия, выборы президента белоруссии, медведев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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