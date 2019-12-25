Глава Белоруссии выступил с обращение народу и парламенту республики.

Александр Лукашенко рассказал о страхе России потерять Белоруссию. С соответствующим обращением народу президент республики обратился на местном телевидении. Видеозапись доступна на YouTube-канале. По словам политика, Москва и Минск всегда будут ближайшими союзниками вне зависимости от того, кто будет находиться у власти.

Лукашенко также упрекнул российские власти в том, что они меняют братское отношение к Белоруссии на партнерское.

Стало известно о подготовке срочной мобилизации в Белоруссии.