Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил изменить конституцию Белоруссии

Политик рассказал о предвыборной программе на шесток срок президентства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил изменить конституцию страны в ближайшие пять лет. Об этом политик рассказал в интервью для журналистов местной газеты "Звезда". В издании опубликовали предвыборную программу политика.

Действующий президент республики рассказал, что население готово взять на себя ответственность за судьбу страны.

Степень этой ответственности установит сам народ. Но по закону. Не на улицах и площадях, а через правовые отношения. Начнем с конституции Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лидер страны отметил, что граждане сами способны определить свои права, свободы и обязанности, а также утвердить полномочия органов государственной власти в рамках референдума.

Напомним, что Александр Лукашенко занимает пост президента с июля 1994 года. Он становился руководителем Белоруссии пять сроков подряд. В 2020 году он стал кандидатом в президенты в шестой раз. На предыдущих выборах в 2001, 2006, 2010 и 2015 году политик не набирал менее 75% голосов избирателей.

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