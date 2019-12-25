Отмечается, что 25 июля они должны были вылететь в Стамбул.

Задержанные в Минске россияне пытались транзитом попасть в Латинскую Америку. Об этом рассказал российский консул в Минске Кирилла Плетнёва.

В ходе беседы выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями. Кирилл Плетнёв, российский консул в Белоруссии

Он добавил, что каждый из 33-х задержанных в Минске россиян официально заявил, что они направлялись в третью страну, а Белоруссия была транзитным пунктом.

По словам Плетнёва, задержанные 25 июля должны были вылететь в Стамбул, а оттуда уже в третью страну.

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