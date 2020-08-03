Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

Президент заявил о намерении предоставить дополнительную информацию о задержании российских граждан.

Президент Белорусии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиян в республике. Об этом сказано на сайте главы государства.

Недавно председатель КГБ Валерий Вакульчик и председатель Следственного комитета Иван Носкевич выступили перед главой республики. После этого, Лукашенко заверил, что политику невозможно построить на вранье. Он подчеркнул, что Белоруссия ничего не скрывает и ищет только правду. По его мнению, россияне не хотели лететь в Стамбул и находились в республике с "иными целями". В Минске считают, что 33 задержанных – лишь часть группы из 180 или 200 человек, которых якобы планировали перебросить в Белоруссию.

Президент попросил силовиков обращаться с россиянами осторожно. Он добавил, что они всего лишь солдаты, которым отдали приказ. Лукашенко уточнил, что "разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал".

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