В ближайшие дни президент США примет меры по широкому спектру угроз, которые представляют для безопасности американской программы, связанной с КПК.

Госсекретарь Майк Помпео анонсировал принятие мер против TikTok и других китайских компаний. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

Как сообщил Майк Помпео, TikTok и множество других программ передают данные напрямую Коммунистической партии Китая (КПК) и аппарату государственной безопасности. Президенту США Дональду Трампу это надоело. Он планирует запретить TikTok на территории США.

Агентство Bloomberg сообщило, что американский лидер собирается вынудить разработавшую TikTok китайскую компанию ByteDance отказаться от доли в американском подразделении соцсети, чтобы она не могла контролировать её работу в стране.

Ранее мы сообщили, что стало известно, как превращение собора Святой Софии в мечеть повлияло на рейтинг Эрдогана.

Видео: CNN