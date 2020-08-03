Стало известно, как превращение собора Святой Софии в мечеть повлияло на рейтинг Эрдогана

В материале сказано, что Эрдогану не удалось изменить свой рейтинг. Кроме того, сторонников у него тоже не прибавилось.

Стало известно, как превращение собора Святой Софии в мечеть повлияло на рейтинг действующего турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает "Независимая газета" со ссылкой на данные соцопросов.

Опросы свидетельствуют о том, что электорат встретил подобное решение с равнодушием. Около 99% респондентов подчеркнули, что это событие никак не повлияло на то, за кого они будут голосовать на президентских выборах. Ещё 38,9% заявили о намерении голосовать только за Эрдогана, 48,6% отказались поддерживать действующего президента Турции. В газете сказано, что в прошлом году были примерно такие же результаты.

Напомним, что 10 июля Государственный совет Турции единогласно объявил незаконным и отменил решение кабинета министров от 1934 года, присваивающее собору Святой Софии статус музея.

Ранее мы сообщили, что Мишустин одобрил постановление для решения жилищных вопросов при ЧС.

Видео: Youtube/AFP Português