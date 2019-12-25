Оппозиция просто хочет проведения честных и конкурентных выборов

Президента Белоруссии Александра Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского майдана. О том, что глава государства подталкивает белорусский народ к беспорядкам, рассказал незарегистрированный кандидат в президенты республики, бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Его слова приводит агентство "РИА Новости".

Он заметил, что именно президент Лукашенко провоцирует людей на майдан.

Никто среди альтернативных кандидатов никогда не говорил про "майдан". Валерий Цепкало, политик

Он добавил, что оппозиция просто хочет проведения честных и конкурентных выборов, но Лукашенко лишает народ такой возможности.

Ранее мы писали, что Валерий Цепкало сбежал от ареста в Москву.

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